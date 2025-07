L’Ue valuta un’indagine su Grok dopo la segnalazione della Polonia

La recente segnalazione della Polonia ha acceso i fari sulla sicurezza e l’etica di Grok, il chatbot di Elon Musk integrato in X. La Commissione Europea, attenta a garantire trasparenza e responsabilità, ha confermato di aver avviato un’indagine ufficiale. Un passo cruciale per capire come questa tecnologia influenzi la società e il digitale europeo, ponendo le basi per un dialogo più sicuro e regolamentato.

La Commissione Europea ha confermato di aver ricevuto una segnalazione formale dalla Polonia in merito al chatbot Grok, sviluppato dalla xAI di Elon Musk e integrato nella piattaforma X. La richiesta riguarda una possibile indagine sul funzionamento e sui contenuti generati dal sistema. Secondo quanto riferito dal portavoce per il Digitale della Commissione, Thomas Regnier, Bruxelles è «in contatto con le autorità nazionali e con X. Esamineremo attentamente e risponderemo a tempo debito». Regnier ha inoltre sottolineato come Grok sia considerato parte integrante della piattaforma digitale, già soggetta alle disposizioni del Digital Services Act, e ha ribadito che X ha «l’obbligo di valutare e mitigare i rischi derivanti da tutti i suoi servizi, compreso Grok». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Ue valuta un’indagine su Grok dopo la segnalazione della Polonia

In questa notizia si parla di: grok - indagine - segnalazione - polonia

