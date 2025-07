Giro d’Italia femminile 2025 doppietta di Wiebes Reusser e Longo Borghini guadagnano su Gigante

Il Giro d’Italia femminile 2025 si accende con emozioni e sorprese: Lorena Wiebes firma la sua doppietta, dominando gli sprint e consolidando il suo ruolo di regina della corsa rosa. Con Reusser e Longo Borghini che cercano di resistere a gigante, questa edizione sta regalando spettacoli inattesi e battaglie appassionanti. La gara, più che mai, si prepara a scrivere pagine indimenticabili di ciclismo femminile. A...

Lorena Wiebes firma la sua doppietta al Giro d’Italia femminile. L’olandese del Team SD Worx – Protime ha trionfato anche nella quinta tappa, vincendo la volata sul traguardo di Monselice. Wiebes si conferma la regina degli sprint nella corsa rosa, visto che nella terza frazione era arrivato il successo a Trento. Una tappa che sarebbe dovuta essere abbastanza tranquilla per la classifica generale ed invece la corsa è improvvisamente esplosa e a pagarne le conseguenze sono state l’australiana Sarah Gigante, vincitrice ieri, e la tedesca Antonia Niedermaier, finite a quasi due minuti dalla maglia rosa Marlen Reusser e da Elisa Longo Borghini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, doppietta di Wiebes. Reusser e Longo Borghini guadagnano su Gigante

