In un contesto già segnato da bombardamenti e tensioni internazionali, una nuova minaccia scuote Kiev: l’assassinio di un alto ufficiale degli 007 ucraini nel quartiere Holosiivskyi. Il video dell’agguato sui canali russi alimenta paura e sospetti, mentre la coincidenza con la riunione di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina rende questa vicenda ancora più inquietante. La situazione si fa sempre più complessa, lasciando presagire nuove sfide per Kiev e i suoi alleati.

Non solo i bombardamenti con missili e droni da Mosca, su Kiev arriva anche la minaccia interna: un alto ufficiale degli 007 ucraini Sbu, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel quartiere Holosiivskyi di Kiev. Un'esecuzione che arriva in sinistra coincidenza con la riunione di Roma per la ricostruzione dell'Ucraina, dove è presente anche il presidente Zelensky. Come ricostruisce Ukrainska Pravda, l'agguato è avvenuto in piano giorno e in pieno centro allo 007 di Kiev. Intorno alle 9 di mattina un sicario si è avvicinato al colonnello dello Sbu Ivan Voronych e ha sparato 5 colpi con una pistola, dandosi poi alla fuga.