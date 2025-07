LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | perde ancora terreno il gruppo dei velocisti

Segui in tempo reale la tappa odierna del Tour de France 2025, con aggiornamenti continui sulla fuga e le strategie dei corridori. Mentre il gruppo dei velocisti perde terreno, la battaglia si fa sempre piĂą avvincente: chi si aggiudicherĂ questa frazione? Clicca qui per non perdere neanche un secondo di questa emozionante tappa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Corridori che percorrono un tratto in salita di circa 4 km non contrassegnato come GPM. 14.59 Mancano 100 km al traguardo. 14.58 Attenzione perchĂ© spingono ancora i fuggitivi, adesso sopra il minuto. 14.55 Il vantaggio dei battistrada ora è di 50 secondi. 14.53 Si alza Mathieu Burgaudeau, che torna a pedalare con il gruppo. Situazione ripristinata. 14.51 Intanto perde ancora quota il gruppo dei velocisti, adesso con uno scarto di poco piĂą di otto minuti. 14.50 Attenzione a Mathieu Burgaudeau. Il corridore in forza al Team Total Energies) si lancia all’inseguimento due fuggitivi allungandosi sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: perde ancora terreno il gruppo dei velocisti

In questa notizia si parla di: gruppo - diretta - tour - france

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fasi decisive, tutti i migliori in testa al gruppo - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo alle fasi decisive con i migliori ciclisti in testa al gruppo.

Il nuovo amministratore delegato succede al cugino Nicolas Houzé, assumendo la guida operativa del gruppo francese, dopo aver ricoperto numerosi ruoli chiave. Con investimenti per 400 milioni e 57 negozi in Francia, di cui solo 19 di proprietà diretta, il gru Vai su Facebook

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: perde ancora terreno il gruppo dei velocisti; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier brucia Milan sull’arrivo di Dunkerque; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen maglia gialla, i ventagli tradiscono Milan ed Evenepoel, ritirato Ganna.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 6^ tappa esplosiva! (oggi 10 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi giovedì 10 luglio: orario, percorso e vincitore 6^ tappa Bayeux- Come scrive ilsussidiario.net

LIVE Tour de France: sesta tappa, Bayeux-Vire Normandie. VdP prova a insidiare il trono di Pogacar - Una frazione molto mossa, quella odierna, con un tracciato da classica del Nord sugli strappi e sulle colline della Normandia. Da gazzetta.it