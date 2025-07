Ecomafia in Lombardia la Brianza tra le province più colpite | 172 reati ambientali in un anno

La Lombardia, e in particolare la Brianza, continua a essere una delle zone più colpite dall’ecomafia in Italia. Con 172 reati ambientali denunciati in un solo anno, tra cemento illegale, smaltimento abusivo di rifiuti e devastazione del suolo, emerge un quadro allarmante che richiede interventi immediati e decisi. La lotta contro queste illegalità è fondamentale per tutelare il nostro territorio e garantire un futuro sostenibile.

Cemento illegale, smaltimento abusivo di rifiuti, devastazione del suolo. Anche quest’anno la Lombardia si conferma tra le regioni italiane più colpite dai reati ambientali. A dirlo con chiarezza è il rapporto Ecomafia 2025 redatto da Legambiente, presentato quest’oggi oggi giovedì 10 luglio a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

