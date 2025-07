La truffa degli arabi che promettevano lo scudetto a Palermo

Nel febbraio 2012, il sogno di Palermo si trasformò in un affresco di illusioni e promesse irrealizzabili. Una conferenza stampa surreale, con Zamparini e tre imprenditori stranieri pronti a investire 200 milioni, alimentò speranze di scudetto. Ma l’illusione svanì in pochi mesi, lasciando dietro di sé solo ricordi di una promessa troppo grande per essere mantenuta. La vicenda rimane un capitolo affascinante e controverso nella storia del calcio siciliano.

