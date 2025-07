Palermo sommersa dai rifiuti scendono in campo gli ispettori ambientali del Comune

Palermo si prepara a un'inaspettata rivoluzione verde: a partire dalla prossima settimana, 37 ispettori ambientali entreranno in azione per combattere l’inciviltà e ripulire le strade della città. Questa nuova iniziativa, che durerà tre mesi, rappresenta un passo deciso verso un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente. Con impegno e determinazione, Palermo si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di tutela e valorizzazione del territorio.

Per fermare il fenomeno, purtroppo esteso, dell’abbandono dei rifiuti per strada fuori da ogni regola, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, mette in campo 37 ispettori ambientali nella «guerra», così la definisce, contro gli incivili. Vai su X

