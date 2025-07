Teatro in Bellussera - Era tutta campagna

Se pensavate che Bellussera fosse solo campagna, preparatevi a cambiare idea: quest’anno, Malanotte d’Estate si trasforma in palcoscenico! Nella suggestiva cornice della tenuta Ca’ di Rajo Wines, il Comitato Organizzatore, insieme a Proloco Opitergino-Mottense e Radici Venete APS, presenta la prima edizione di Teatro in Bellussera, un evento imperdibile che unisce natura, cultura e spettacolo. Scoprite un’esperienza unica sotto le stelle, dove l’arte teatrale invade il cuore della campagna veneta.

In questa notizia si parla di: teatro - bellussera - tutta - campagna

