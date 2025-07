Malpensa Express | aumenta il prezzo del biglietto Di quanto e da quando

A partire dal 10 luglio 2025, il prezzo del biglietto del Malpensa Express subirà un aumento, come annunciato nella recente delibera di giunta del 7 luglio. Questa modifica interessa tutti i viaggiatori che scelgono questa comoda connessione tra Milano e l’aeroporto della brughiera. Con l’aumento, si registra un nuovo passo nel trend di crescita del trasporto ferroviario verso Malpensa, che nel 2024 ha visto transitare oltre 5 milioni di passeggeri. Ma cosa cambierà esattamente?

Milano, 10 luglio 2025 – Aumenta il prezzo del biglietto sul Malpensa Express, la navetta che unisce Milano all’aeroporto della brughiera. A dare la notizia – contenuta in una delibera di giunta del 7 luglio scorso – è i l consigliere regionale di opposizione Samuele Astuti (Pd). (DIRE) Milano, 19 feb. - Sempre più viaggiatori scelgono il treno per recarsi all'Aeroporto Internazionale di Malpensa: nel 2024 sono stati 5,3 milioni i passeggeri che hanno utilizzato il Malpensa Express di Trenord, il 12,8% in più rispetto al 2023. I numeri confermano il successo del collegamento ferroviario fra la città di Milano e lo scalo di Malpensa, che prevede 147 corse al giorno fra le 4 di mattina all'1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it