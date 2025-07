Il Corriere - The Mule in tv il film del premio Oscar Clint Eastwood basato su una storia vera

Stasera, alle 21.31 su Rete 4, preparatevi a scoprire "Il corriere – The mule", il film diretto da Clint Eastwood, premio Oscar, basato su una storia vera. Eastwood, celebre per affrontare personaggi complessi e controversi, ci porta nel cuore di un'avventura intensa e reale, ispirata da un articolo del New York Times. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cinema e delle storie di coraggio e sfide.

Nel corso della sua lunga carriera - sia in veste di attore che di regista - Clint Eastwood non si è mai tirato indietro davanti alla sfida di portare sul grande schermo personaggi controversi o fuori dal comune e il film Il corriere - The mule non fa eccezione. In onda questa sera alle 21.31 su Rete 4, Il corriere - The mule è ispirato all'articolo intitolato The Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule scritto da Sam Dolnick per il New York Times ed è ispirato a una storia vera. La storia, infatti, è quella di Earl Stone ( Clint Eastwood ), un veterano di guerra che ha riempito le sue giornate del suo lavoro come fioricoltore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il Corriere - The Mule", in tv il film del premio Oscar Clint Eastwood basato su una storia vera

In questa notizia si parla di: mule - corriere - storia - film

#staserainTV #films #digitaleterrestre #10luglio2025 : 20 - ' : TOP CRIME : LA5 - Vai su Facebook

Il Corriere - The Mule, in tv il film del premio Oscar Clint Eastwood basato su una storia vera; Il Corriere – The Mule, su Netflix un film drammatico con Clint Eastwood tratto da una storia vera.; ll veterano della guerra di Corea corriere per il cartello di Sinaloa nel film con Clint Eastwood.

"Il Corriere - The Mule", in tv il film del premio Oscar Clint Eastwood basato su una storia vera - L'incredibile storia vera che ha ispirato Clint Eastwood per il suo film Il corriere - Scrive ilgiornale.it

Il corriere - The Mule: la storia vera dietro il film di Clint Eastwood ... - The Mule, diretto e interpretato da Clint Eastwood, con curiosità sulla trama e il cast. Come scrive cinefilos.it