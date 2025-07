Serena Autieri torna alla serialità con Una Famiglia Imperfetta

Serena Autieri torna con entusiasmo nel mondo della serialità italiana, dopo aver lasciato il segno in passato e aver arricchito il panorama televisivo con ruoli raffinati e coinvolgenti. A distanza di quattro anni da “Buongiorno, mamma!”, l’attrice si appresta a conquistare nuovamente il pubblico con “Una Famiglia Imperfetta”, un progetto che promette emozioni autentiche e riflessioni profonde, funge da erede della sua lunga e brillante carriera in TV, pronto a lasciare il segno anche questa volta.

Sono passati ventisette anni dal debutto a Un Posto al sole, ma il legame tra Serena Autieri e la serialità italiana non si è mai spezzato. Per quanto impegnata in tv in altre vesti, l’attrice è pronta a tornare sul set a distanza di quattro anni dalla serie di Canale 5 Buongiorno, mamma! e lo farà con un progetto tutto nuovo che vedrà la luce su Rai 1 nel 2026, e che si intitola Una Famiglia Imperfetta. Potremmo definire la serie un po’ l’erede di Mina Settembre, del cui futuro non si sa ancora nulla. Non solo perchè dietro la macchina da presa di entrambi i titoli c’è Tiziana Aristarco, e neanche per il forte legame che c’è tra la Autieri e Serena Rossi – per sempre “sorelle” dopo aver doppiato Elsa e Anna nel Frozen Disney – quanto per l’ambientazione familiare e napoletana e quel mix di indagini, segreti e amicizie al femminile che le contraddistingue. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it