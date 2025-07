Violenta una turista di 15 anni in vacanza a Ravello | fermato un 41enne

Una drammatica vicenda scuote Ravello: un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver violentato una ragazza di 15 anni in vacanza. L’episodio, che ha sconvolto la comunità, evidenzia ancora una volta la necessità di tutelare i più fragili e rafforzare le misure di sicurezza. La notizia mette in luce l’importanza della presenza delle autorità e della vigilanza costante per prevenire tragedie simili.

Un 41enne italiano, di origine egiziana, è stato fermato dai carabinieri di Amalfi perché accusato di violenza sessuale su una minorenne. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo, approfittando dell’assenza dei genitori, avrebbe aggredito e abusato di una ragazzina di 15 anni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

