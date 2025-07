La UE cerca i soldi per finanziare l’Ucraina nel 2026 | a Kiev servono 19 miliardi di dollari… anzi 40

L’Unione Europea si trova di fronte a una sfida cruciale: trovare oltre 19 miliardi di dollari nel 2026, e forse anche 40 miliardi, per sostenere l’Ucraina e mantenere in vita lo stato e le ostilità. Bruxelles sta cercando soluzioni, ma il vero peso della questione è il grande buco di bilancio ucraino, un problema che potrebbe diventare un fardello anche per i paesi occidentali. La domanda rimane: fino a quando potranno continuare a finanziare questa guerra senza effetti collaterali?

Per tenere in piedi lo Stato ucraino nel 2026 e per continuare le ostilità servono decine di miliardi di dollari. Bruxelles adesso si sta sforzando di trovarli. Certo, i governi occidentali potrebbero metterli di tasca propria, ma allora il buco di bilancio non sarebbe solo quello di Kiev, ma diventerebbe anche il loro. L’elefante nella stanza Il più grosso elefante nella stanza della Commissione europea è proprio il buco di bilancio ucraino. Finora i vertici UE avevano cercato di ignorarlo, ma la sua entità e l’avvicinarsi della scadenza li stanno costringendo a trovare soluzioni il più in fretta possibile. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - La UE cerca i soldi per finanziare l’Ucraina nel 2026: a Kiev servono 19 miliardi di dollari… anzi 40

In questa notizia si parla di: miliardi - servono - dollari - cerca

Scatti stipendiali docenti e ATA, Pacifico (Anief): “Servono tre miliardi per sbloccare il 2013, la politica decida se continuare a penalizzare oltre un milione di lavoratori della scuola o finalmente valorizzarli come meritano” [VIDEO] - La Corte di Cassazione ha confermato che gli scatti stipendiali del 2013 per docenti e ATA sono validi solo a fini giuridici, non economici.

Trump sta tagliando miliardi di dollari alle università americane. Vuol dire fondi congelati, ricercatori licenziati e con essi i loro studi (come quelli... Vai su Facebook

Quanto costerà ricostruire l'Ucraina? Forse non basteranno 600 miliardi di dollari; Zelensky: All'Ucraina servono 40 miliardi di dollari l'anno per continuare la guerra contro la Russia - Editoriale; Per ricostruire Gaza servono più di 50 miliardi di dollari.

Buffett dona 6 miliardi di dollari in beneficenza. E “perde” un posto nella classifica dei paperoni - Il miliardario ha ceduto 12,36 milioni di azioni della Berkshire Hathaway alla fondazione Gates e ad altri quattro entri. Segnala msn.com

«Agli Usa servono 100 miliardi di dollari» - il Giornale - «Agli Usa servono 100 miliardi di dollari» Rodolfo Parietti 18 Gennaio 2008 - Si legge su ilgiornale.it