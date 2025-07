Moto3 | Josè Antonio Rueda al Sachsenring per confermare il suo status

Josè Antonio Rueda si prepara con grinta al GP della Germania al Sachsenring, un appuntamento cruciale nel suo percorso verso il titolo Moto3 2025. Dopo aver conquistato la vittoria ad Assen, lo spagnolo della Red Bull KTM Ajo punta a confermare il suo stato di forma e a consolidare la leadership. Con ogni giro, Rueda dimostra di essere pronto a scrivere un’altra pagina emozionante di questa stagione. Il weekend promette spettacolo e adrenalina!

Al Sachsenring per proseguire la scalata verso il titolo. Scalda i motori Josè Antonio Rueda, pronto a disputare il GP della Germania, atto numero undici del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo weeekend presso l’iconico circuito collocato nella periferia di Hohenstein-Ernstthal. Impegno non facile per lo spagnolo in forza alla Red Bull KTM Ajo, reduce dalla bella vittoria rimediata in quel di Assen, dove è arrivato fino a questo 187 punti in classifica, sessantanove in più del compagno di squadra nonché connazionale Alvaro Carpe (118) e settanta rispetto ad Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), terzo a quota 117. 🔗 Leggi su Oasport.it