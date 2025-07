Cobolli la favola è solo all’inizio | le parole di Djokovic sono da sogno

Djokovic, le parole di Cobolli sono da sogno. Il sogno di Flavio Cobolli a Wimbledon si è fermato davanti a un gigante: Novak Djokovic. Ma è proprio da questa sconfitta che nasce una nuova favola. Sul prato più prestigioso del tennis, il giovane romano ha scritto il primo capitolo della sua storia tra i grandi, dimostrando grinta e una personalità da top player. Cinque match da protagonista, una sfida ad armi pari contro uno dei re dell’erba e la consapevolezza di essere entrato tra i migliori.

Il sogno di Flavio Cobolli a Wimbledon si è fermato davanti a un gigante: Novak Djokovic. Ma è proprio da questa sconfitta che nasce una nuova favola. Sul prato più prestigioso del tennis, il giovane romano ha scritto il primo capitolo della sua storia tra i grandi, dimostrando grinta e una personalità da top player. Cinque match da protagonista, una sfida ad armi pari contro uno dei re dell'erba e la consapevolezza di essere entrato tra i protagonisti del tennis che conta. Il Centrale di Wimbledon ha visto Cobolli lottare con coraggio, talento e una qualità sempre più riconoscibile. Sebbene il match sia terminato in quattro set ( 6-4 6-7 6-1 6-3 ), Flavio ha lasciato il campo tra gli applausi, con la promessa di un futuro ancora tutto da scrivere.

