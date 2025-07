Weekend a Roma | 20 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 luglio

Il weekend a Roma si accende di vita e passione con 20 eventi imperdibili sabato 12 e domenica 13 luglio. Dalla musica travolgente di Rock in Roma e Roma Summer Fest, alle degustazioni di birre artigianali, la città offre un ricco calendario per tutti i gusti. Non resta che scoprire cosa rende speciale questo fine settimana nella Capitale e vivere momenti indimenticabili tra cultura, divertimento e socialità .

Secondo weekend di luglio con un ricco cartellone di eventi. I tanti romani che sono ancora in città non avranno da annoiarsi, perché il fine settimana resta pieno di appuntamenti per tutti i gusti. La musica è protagonista a Rock in Roma e al Roma Summer Fest, spazio alle birre artigianali e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

