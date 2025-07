Emma Roberts e il trucco per proteggere la tinta d' estate | niente prodotti solo trecce salsedine e un po’ di shampoo secco

Emma Roberts svela il suo segreto di bellezza per un’estate senza stress: niente prodotti costosi, solo trecce, salsedine e un tocco di shampoo secco. Un approccio naturale che valorizza la nostra chioma, proteggendola dal sole e dal mare senza appesantirla. Questo metodo semplice, efficace e rispettoso dell’ambiente dimostra che a volte, meno è davvero di più. E voi, siete pronti a provarlo?

A ddio flaconi ingombranti di shampoo e balsamo, maschere nutrienti o oli protettivi. Per Emma Roberts, l’haircare migliore per le vacanze estive è la naturalezza: niente prodotti, solo trecce, salsedine e al massimo un po’ di shampoo secco. « Cerco di non lavarmi i capelli in vacanza », ha raccontato l’attrice americana al magazine PopSugar. « Faccio delle trecce e mi butto nell’oceano ». Un metodo apparentemente poco ortodosso, ma molto utile per chi – come lei – tinge spesso i capelli e vuole proteggere il colore dal sole, lavaggi frequenti e da prodotti troppo aggressivi. Così Emma Roberts detta una nuova filosofia hair beauty: minimal, libera, istintiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Emma Roberts e il trucco per proteggere la tinta d'estate: niente prodotti, solo trecce, salsedine e un po’ di shampoo secco

In questa notizia si parla di: emma - roberts - niente - prodotti

Emma Roberts: i trucchi del successo e l’amore per l’Italia - Emma Roberts, l'icona di stile americana, si è innamorata dell'Italia e del make-up italiano! In un'intervista milanese, ha svelato i segreti del suo successo nel mondo del cinema e la sua passione per Kiko Milano.

Perché Emma Roberts ha deciso di non lavare mai i capelli in estate; KIKO MILANO presenta la collezione firmata da Emma Roberts; Emma Roberts arriva a Milano per svelare la nuova collezione creata con KIKO MILANO. Pronti a incontrarla?.

Perché Emma Roberts ha deciso di non lavare mai i capelli in estate - In estate siete sempre stati abituati a lavare i capelli con maggiore frequenza? Secondo fanpage.it

Emma Roberts giura per la sua routine per capelli senza lavaggio e per i suoi obiettivi di vacanza. - Emma Roberts rivela di rinunciare allo shampoo durante le vacanze per proteggere i suoi capelli rossi, optando per immersioni nell'oceano, shampoo a secco e blowout invece di prodotti da resort. Come scrive msn.com