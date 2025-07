Schiume e mucillagini marine sul sito Arpa Fvg una nuova infografica apposita per fare chiarezza

TRIESTE - Un’infografica chiara e dettagliata di Arpa Fvg, ora disponibile sul sito e sui social, spiega tutto sulle mucillagini marine. Un fenomeno che, pur non essendo attualmente presente nelle nostre acque, è importante conoscere per affrontarlo prontamente se dovesse manifestarsi nel golfo di… Vuoi scoprire come riconoscerlo e prevenirlo?

TRIESTE - Un'infografica sul sito web e sui canali social di Arpa Fvg sulle mucillagini è disponibile da oggi per cittadini e turisti: è un fenomeno che per il momento non si è manifestato nelle nostre acque, ma che va conosciuto qualora dovesse presentarsi in un contesto - quello del golfo di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: mucillagini - sito - arpa - infografica

Schiume e mucillagini marine, sul sito Arpa Fvg una nuova infografica apposita per fare chiarezza; (ARC) Ambiente: Scoccimarro, sul sito Arpa Fvg infografica sulle mucillagini; Schiume e mucillagini marine, Arpa Fvg scende in campo per fare chiarezza con una nuova infografica divulgativa.

Ambiente: Scoccimarro, sul sito Arpa Fvg infografica sulle mucillagini - Il fenomeno non è segnalato al momento; ottima la balneabilità sulla costa regionale Trieste, 10 lug - Come scrive ilgazzettino.it

Mucillaggini in mare, il sito di Arpa Fvg monitorerà il fenomeno - Informare cittadini e turisti rispetto alle schiume e mucillaggini che possono comparire nel mare in estate e che spesso sono fenomeni naturali e innocui. Da ansa.it