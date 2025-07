Wimbledon 2025 | il curly pixie cut di Jourdan Dunn e gli altri beauty look più belli di star e reali

Wimbledon 2025 si trasforma in un palcoscenico di stile, dove le star e i reali sfoggiano beauty look mozzafiato. Dal trendy curly pixie cut di Jourdan Dunn all’eleganza classica del bob di Jodie Foster, fino al sofisticato taglio piumato della regina Camilla, il torneo diventa anche una passerella di tendenze. Scopri i look più belli e ispiranti che hanno incantato gli spalti di questa storica manifestazione sportiva.

Dal taglio corto più amato del momento in versione riccia sfoggiato dalla modella all'iconico taglio piumato della regina Camilla passando per il bob pari di Jodie Foster. Tutti i beauty look più belli di star e reali tra gli spalti del celebre torneo di tennis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Wimbledon 2025: il curly pixie cut di Jourdan Dunn e gli altri beauty look più belli di star e reali

In questa notizia si parla di: look - beauty - belli - star

Ancona, l’arma nel beauty case assieme ai trucchi: denunciata una donna - Ancona, 12 maggio 2025 — La Questura di Ancona ha avviato un'importante operazione di dismissione, inviando oltre 200 armi al Cerimant dell’Esercito di Padova per la rottamazione.

Tutti i #beautylook più belli di star e reali tra gli spalti di #Wimbledon2025 Vai su X

Wimbledon è meglio di un red carpet? Sfoggiati da Cate Blanchett, Andrew Garfield, Priyanka Chopra, Jovanotti e Olivia Rodrigo, i look «smart-casual», come suggerisce il codice dell’All England Lawn Tennis Club, sono sempre più un’ispirazione e le celebrit Vai su Facebook

Wimbledon 2025: la coda bassa di Sophie di Edimburgo e gli altri beauty look più belli di star e reali; Grammy Awards 2025: i beauty look delle star sul red carpet; Cannes 78: i beauty e gli hair look da star più belli sul red carpet.

Il pink blush di Naomi Campbell e gli altri beauty look più belli delle star alle sfilate Haute Couture di Parigi - Dalla nuvola pink che esalta gli zigomi della top model al raccolto wet con dollop bang di Mary Leest, passando per il make- Come scrive vanityfair.it

Oscar 2021 beauty look: i più belli delle star sul red carpet - Abbiamo selezionato per voi i migliori beauty look visti alla cerimonia ... Si legge su grazia.it