Borse di studio agli studenti che hanno discusso una tesi su Bari | il Comune pronto a premiare 15 laureati

Il Comune di Bari premia l’eccellenza e l’impegno degli studenti che hanno dedicato la loro tesi alla nostra città, offrendo 15 borse di studio da 1.546 euro ciascuna. Un’opportunità unica per valorizzare i talenti e contribuire al futuro di Bari. Se hai discusso una tesi su questa affascinante città nell’anno accademico 2023/2024, non perdere tempo: il 22 luglio è l’ultima data per partecipare e fare la differenza.

