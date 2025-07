Si spaccia per medico ONU e chiede 35mila euro a una vedova innamorata di lui | la truffa ad Ancona

Una donna di 63 anni, vedova e innamorata, è stata vittima di una truffa ingannevole orchestrata da un sedicente medico dell’ONU. Con un fascino irresistibile, l’impostore ha convinto la vittima a versare 35 mila euro, fingendo di essere coinvolto in missioni umanitarie in Afghanistan. Una vicenda che mette in luce quanto siano insidiose le trappole online e quanto sia importante restare sempre prudenti. Continua a leggere.

Una vedova piemontese di 63 anni ha subito una truffa da decine di migliaia di euro da un sedicente (e seducente) medico dell'ONU in missione in Afghanista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

