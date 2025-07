Ranking Fifa l’Italia esce dalla top 10

L’Italia lascia la top 10 del ranking FIFA per le Nazionali, un risultato che riflette i recenti alti e bassi degli Azzurri. Dopo i cambi in panchina tra Spalletti e Gattuso, il nostro team si trova ora a dover risalire la china. L’ultima classifica, basata su qualificazioni, incontri ufficiali e amichevoli, testimonia come ogni partita possa fare la differenza in un panorama sempre più competitivo. Riusciranno gli azzurri a risalire? Solo il tempo lo dirà.

L’Italia esce dalla top 10 del ranking Fifa per le Nazionali. Un esito atteso dopo gli ultimi risultati degli Azzurri che hanno portato al clamoroso avvicendamento in panchina tra Spalletti e Gattuso. A certificare la clamorosa uscita è stata l’ultima edizione del FIFACoca Cola Men’s World Ranking che ha considerato le qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa 26, le partite clou delle confederazioni e una serie di partite amichevoli. Più di 200 incontri rilevanti per squadre nazionali sono stati disputati in tutto il mondo da quando è stata pubblicata e queste partite hanno lasciato il segno in classifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ranking Fifa, l’Italia esce dalla top 10

La nazionale dell'Italia esce dalla top 10 del ranking mondiale della Fifa appena pubblicato, perdendo due posizioni rispetto alla classifica precedente, diffusa lo scorso 3 aprile: ora è 11/a, alle spalle di Germania e Croazia.

