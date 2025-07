Edi Rama ancora in ginocchio per Giorgia Meloni

Edi Rama ancora in ginocchio davanti a Giorgia Meloni, un gesto che ha attirato l’attenzione e scatenato parecchie interpretazioni. Un saluto che sembra ormai una consuetudine piuttosto che un semplice gesto di rispetto, lasciando il pubblico a chiedersi quale sia il vero significato dietro questa scena. La domanda che sorge spontanea è: si tratta di un segno di rispetto istituzionale o di qualcosa di più?

Achille Lauro canterebbe: «Ci son cascato di nuovo». Ma più che cascare, Edi Rama si è inginocchiato, ancora una volta. Il primo ministro albanese lo ha rifatto, per la terza volta in pochi mesi, al cospetto di Giorgia Meloni. Il siparietto è andato in scena all’accoglienza alla Conferenza per la ripresa dell’Ucraina a Roma. Rama, alla vista della presidente del Consiglio, si è abbassato in ginocchio, a mani giunte. Poi i due si sono salutati, sorridendo. È la terza volta. Il premier albanese lo aveva già fatto ad Abu Dhabi a gennaio e a Tirana lo scorso 16 maggio. Conferenza sull’Ucraina a Roma, l’albanese Edi #Rama si inginocchia davanti a Giorgia #Meloni prima di salutarla. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Edi Rama ancora in ginocchio per Giorgia Meloni

In questa notizia si parla di: rama - ginocchio - giorgia - meloni

Albania, Rama in ginocchio per Giorgia (video). E la Meloni scuote l’Europa: “Radici e identità contro il declino” - Giorgia Meloni arriva a Tirana per il vertice della Comunità Politica Europea, suscitando reazioni inattese.

Conte attacca Giorgia Meloni per le spese in Difesa che sottraggono risorse ad altro. Il novello pacifista che aumentava le spese per la difesa quando governava, si guarda bene dallo spiegare una cosa: quanti soldi ha bruciato lui, che potevano davvero esser Vai su Facebook

Nuovo show di Edi Rama con Giorgia Meloni: il premier albanese in ginocchio per salutarla; Conferenza sull'Ucraina a Roma, il premier albanese Edi Rama si inginocchia davanti a Giorgia Meloni; Conferenza sull'Ucraina a Roma, Edi Rama si inginocchia prima di salutare Giorgia Meloni.

Nuovo show di Edi Rama con Giorgia Meloni: il premier albanese in ginocchio per salutarla - Il premier albanese Edi Rama accoglie Giorgia Meloni in ginocchio durante la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Conferenza sull’Ucraina a Roma, Edi Rama si inginocchia prima di salutare Giorgia Meloni - Il premier albanese Edi Rama, alla conferenza sull’Ucraina in corso a Roma ha messo in scena un altro dei suoi show che mostrano l’amicizia che lo lega con la premier italiana. Come scrive blitzquotidiano.it