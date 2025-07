Romano e Crema l’estate si accende sul Serio

L’estate a Romano si accende di magia e cultura, e l’undicesima edizione di “Vediamoci sul Serio” promette emozioni uniche. Dal 13 luglio, il Parco del Serio apre le sue porte a musica, teatro e natura, regalando momenti indimenticabili nel suggestivo Orto Botanico “Giuseppe Longhi”. Un’occasione perfetta per immergersi in un’estate ricca di divertimento e scoperta. La rassegna proseguirà con...

Romano. Parte domenica 13 luglio l’undicesima edizione di “ Vediamoci sul Serio ”, rassegna culturale promossa dal Parco del Serio in collaborazione con il comune. Alle 18, all’Orto Botanico “Giuseppe Longhi” in località Pascolo, andrà in scena Conciorto, spettacolo comico e musicale con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone della Banda Osiris. L’iniziativa unisce musica, teatro e natura in un contesto immerso nel verde. La rassegna proseguirà con altri quattro appuntamenti nel mese di luglio. Mercoledì 17 alle 21.15 spazio a Musica da orto, concerto con il pianista Andrea Macchi e presentazione del percorso musicale Qr Code. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Romano e Crema, l’estate si accende sul Serio

