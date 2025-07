Foggia Calcio | Caos DS e Rosa Smembrata Rischio Disastro Annunciato

Il Foggia Calcio si trova in un vortice di caos: direttori sportivi che si succedono, rosa smembrata e il rischio di un disastro imminente. La situazione appare sempre piĂą critica, minacciando il futuro del club e la stagione ormai alle porte. Con le scelte di mercato ancora in sospeso, la domanda sorge spontanea: riuscirĂ il Foggia a risollevarsi prima che sia troppo tardi?

Foggia Calcio: Caos DS e Rosa Smembrata, Il Rischio di un Disastro Annunciato. Oggi dobbiamo tornare a parlare della situazione del Foggia Calcio, e purtroppo le notizie non sono certo confortanti. Da quello che leggo e sento, Mauro Giannitti è l’ennesimo nome lanciato nel calderone della lista di direttori sportivi che dovrebbero approdare al Foggia per iniziare quella campagna acquisti fondamentale per formare una squadra da presentare a Delio Rossi in vista della prossima stagione. L’Interminabile Attesa del Direttore Sportivo. Siamo ancora qui, ad attendere che lo sfoglio di questa “margherita” infinita possa finalmente terminare e che venga annunciato il nome del nuovo direttore sportivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Foggia Calcio: Caos DS e Rosa Smembrata, Rischio Disastro Annunciato

In questa notizia si parla di: foggia - calcio - caos - rosa

Calcio: Foggia in amministrazione giudiziaria per sottrarla a pressioni clan - Il Calcio Foggia 1920 è stato sottoposto a amministrazione giudiziaria per proteggerlo dalle pressioni dei clan e della criminalità organizzata.

La retrocessione sul campo. Poi il caos Brescia e il ripescaggio al playout. Tutto il bordello dei biglietti coi nomi falsi. Ma oggi in campo si chiude sul 2-0 per la Samp nella gara d’andata dei playout di Serie B, in una gara infinita con 11 minuti di recupero e 2 es Vai su Facebook

Caos Foggia, Canonico dopo le contestazioni chiude i rubinetti: i calciatori si pagano l'albergo per la trasferta di Crotone; “Benevento, conto alla rovescia per Foggia: squadra decimata e spirito da ritrovare”; Il Foggia si illude, poi crolla: rossoneri battuti dal Giugliano. Non basta la grinta di Emmausso.

Foggia: News in tempo reale, Rosa e Calciomercato - Virgilio Sport - Foggia, tutte le ultime: scopri le Notizie di oggi e di Calciomercato, ... Secondo sport.virgilio.it

Foggia: Calciomercato e tutte le Trattative live - Virgilio Sport - Calciomercato Foggia: acquisti, cessioni e scambi in tempo reale Tutte le notizie di calciomercato, acquisti, ... Da sport.virgilio.it