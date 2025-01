Ilfattoquotidiano.it - È davvero deplorevole che milioni di cittadini vivano in una Ue così sottomessa agli Usa

L’arrivo di Trump al potere sta notevolmente aumentando il tasso di marasma mentale e demenza più o meno senile dei cosiddetti governanti europei e dei loro sottopancia nazionali. Costoro oscillano fra l’ansia di sottomissione servile al nuovo padrone, l’evidente invidia per i suoi progetti devastanti e la comprensibile stizza dovuta al fatto che il furbo Donald ha deciso di scaricare sull’Unione Europea buona parte dei suoi problemi, sia sotto forma di dazi, che di sganciamento dimpegni Nato, all’ombra della quale erano abituati da tempo immemorabile a vegetare.Si alternano quindi velleitari proclami guerreschi, come quelli lanciati ad ogni piè sospinto da Kallas, Rutte, von der Leyen, ecc., e intenzioni per nulla nascoste di imitare le ricette che Trump vorrebbe propinare alla popolazione statunitense e al mondo intero.