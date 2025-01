Cityrumors.it - Colpo alla Mafia al Nord: arrestato Paolo Errante Parrino

Il referente ricercato di Castelvetranobloccato mentre si recava in ospedale a Magenta.Aurelio, 77 anni, ritenuto il principale esponente del mandamento mafioso di Castelvetrano nelItalia e figura vicina al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, è statomentre stava entrando all’ospedale di Magenta per un ricovero.Portava la criminalità alcityrumors.it foto AnsaL’arresto, avvenuto nelle scorse ore, segna un duroal sistema mafioso che da anni opera nelItalia. Diviso tra l’Inchiesta “Hydra”: Laale il collegamento con il boss Matteo Messina Denaro. L’operazione che ha portato all’arresto dirappresenta una vittoria importante per lo Stato nella sua lotta contro la criminalità organizzata.