Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, Di Napoli riflette: «Tutte queste voci sono un chiaro segnale che qualcosa non va. Lui rende la rosa più forte ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, Disulla possibile cessione del terzino bianconero:le dichiarazioniL’ex calciatore Arturo Diha parlato in esclusiva antusnews24 per analizzare il futuro del terzino bianconero Andrea– «Io credo che lantus abbia unae penso chesia uno di quei giocatori chelaancora piùunchenon va, non c’è la giusta armonia. Che piaccia o non piaccia, noi siamo abituati a vedere lantus vincere perché è la storia che lo dice e io dico che lo ha fatto attraverso grandi campioni. Lantus ci ha abituati a vedere i grandi campioni ecco io in questo momento, con rispetto parlando, è unama non vedo il Del Piero, non vedo un Vialli.