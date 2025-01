Tvplay.it - Calciomercato Napoli, un’altra cessione: “Se ne va nei prossimi giorni”

Ilha conclusocon il giocatore che andrà via nei: l’attesa è quindi finita, il club partenopeo incassa una cifra importanteIlsta vivendo una stagione importantissima, al momento si trova in vetta in solitaria in attesa che l’Inter recuperi il match con la Fiorentina. Un percorso straordinario quello di Antonio Conte e dei suoi ragazzi, che sabato hanno avuto la meglio sulla Juventus 2-1. Il, però, non ha ancora tanto i colpi sperati dal tecnico.: “Se ne va nei” (LaPresse) Tvplay.itKvaratskhelia è andato via, direzione PSG, con ilche ha incassato circa 70 milioni più bonus dalla sua. Un’entrata importante, che però non ha ancora garantito l’arrivo di un sostituto.