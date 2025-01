Anteprima24.it - Calcio a 5, Salernitana Femminile 1970: le granata salgono al secondo posto

Tempo di lettura: 4 minutiUndicesima uscita ufficiale, in campionato, per laimpegnata in casa contro il Team Scaletta: termina 6-4 una gara ben condotta dallein controllo del match, dopo il vantaggio iniziale ospite, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano: squalificata Rapuano debutto per le nuove arrivate Carbone e Strisciante. Doppietta per Lisanti, ritorno al gol per Fiengo, Razza e Sakamoto con Palumbo che trova la prima gioia della stagione. Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica ala quota 22 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.La sfida del dodicesimo turno del gruppo D di Serie B, la terza del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali con Palumbo, Fiengo, Ponticiello e Razza come elementi di movimento.