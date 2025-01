Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Francolino e Maracaibo, che show. Pareggio con otto reti a testa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Assembramento innel Girone Giara Assicurazioni, con 7 squadre in 4 punti a una giornata dal termine della fase preliminare e con Fast Car e Tabacchi che in settimana recupereranno anche il confronto diretto, ricordiamo che solo le prime 4 accederanno alla Serie A. Inrimane ildopo lo spettacolare 8-8 nel big match contro il, poker di Serafini e doppietta di Bianchi per il, triplette di Lanzoni e Barani per il. Finisce in parità, 3-3 anche l’altro scontro al vertice tra Irruentes e Tabacchi Levigatura Marmi, Negri risponde con una tripletta alledi Pagano, Rhiai e Bernardi degli Irruentes. Il Fast Car balza al 2° posto grazie al 10-6 all’Autocarrozzeria Giudice, 6 gol e 1 assist per Zouaghi, per il Giudice gli ultimi a mollare sono Blefari e Parisi.