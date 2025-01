Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ambulanza a sirene spiegate bloccata nel traffico in via Saffi

, 27 gennaio 2025 – Come riportato nei giorni scorsi dal Carlino, a riprova delle difficoltà dovute ai cantieri del tram in via, può succedere, come in questo caso specifico, che l'si trovinelnonostante le. E, soprattutto, anche se non si è nelle ore di punta della giornata. La situazione critica delin viaA testimoniare la situazione, un video, dove si vede proprio il mezzo bloccato tra le auto in coda impossibilitato a procedere nel. La situazione in viaè davvero critica: tutti i giorni ci sono auto incolonnate, motorini che sgattaiolano a pochi centimetri dagli specchietti e bus praticamente immobili. E non è la prima volta che un mezzo di soccorso resta bloccato nelin questa strada a causa dei cantieri.