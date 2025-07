Texas fiume esonda e travolge i campi estivi per bambini Almeno sei morti imprecisato il numero dei dispersi – Il video

Una terribile inondazione ha colpito il Texas, travolgendo i campi estivi lungo il fiume Guadalupe, con almeno sei vittime e molti dispersi, tra cui numerosi bambini. Un evento improvviso e devastante che ha lasciato intere comunità sgomente, mentre le autorità cercano di gestire questa emergenza senza precedenti. La natura si è scatenata, ricordandoci quanto possa essere implacabile la forza delle acque. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Sono almeno sei i morti confermati e un numero imprecisato di dispersi, molti dei quali bambini, il bilancio di una inondazione improvvisa che ha spazzato alcuni campi estivi e scout in Texas. A straripare il fiume Guadalupe, cresciuto di oltre 6 metri in un'ora a causa delle forti piogge, nella zona centrale del Texas. New Major flooding in hill country Texas along the Guadelope River which was packed with RV and youth Camps for the 4th celebration. Many are dead and more unaccounted. Pray for the families pic.twitter.comV52HtEE5so — hernando arce (@hernandoarce) July 4, 2025 Numero imprecisato di dispersi.