Ercole continua la corsa leggendaria e protegge il posto semifinale

L’eroismo di Ercole si conferma ancora una volta, mentre il Fluminense continua la sua straordinaria corsa verso la semifinale della Coppa del Mondo del Club. Con un mix di determinazione e talento, i brasiliani hanno scritto un'altra pagina leggendaria grazie alla vittoria per 2-1 contro Al Hilal, rafforzando il loro posto tra le grandi. La sfida prosegue, e il sogno continua: la prossima tappa è ormai vicina, e l’avventura non si ferma qui.

2025-07-04 23:16:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Hercules scrisse il suo nome in leggenda di Fluminense mentre il suo sciopero del secondo tempo si è assicurato una vittoria per 2-1 su Al Hilal e ha prenotato il loro posto nelle semifinali della Coppa del Mondo del Club. Avendo già sbalordito l’Inter per raggiungere gli ultimi otto, Fluminense era di nuovo sfavoriti a Orlando contro la squadra di Simone Inzaghi. Eppure hanno preso il comando al 40 ° minuto attraverso lo straordinario sforzo di flessione di Matheus Martinelli. Al-Hilal, dopo aver visto in precedenza un premio di rigore dopo una recensione VAR, si è livellato attraverso il quarto gol di Marcos Leonardo del torneo sei minuti nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com