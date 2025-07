Mondiale Club | Al Hilal di Inzaghi ko Fluminense in semifinale

Il Mondiale per Club vive un'emozionante suspense con il trionfo del Fluminense, che supera l'Al Hilal di Inzaghi 2-1 e vola in semifinale. I brasiliani si preparano ad affrontare la vincente tra Palmeiras e Chelsea, portando ancora più adrenalina nel torneo. Una crescita esponenziale che conferma il valore del calcio sudamericano a livello globale. Rimani con noi: il meglio deve ancora arrivare!

I brasiliani vincono 2-1, ora attendono la vincente di Palmeiras-Chelsea. ROMA - E' il Fluminense la prima formazione qualificata per le semifinali del Mondiale per Club, nel nuovo formato a 32 squadre. I brasiliani, al "Camping World Stadium" di Orlando, hanno battuto l'Al Hilal di Simone Inzaghi p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - hilal - inzaghi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, Inzaghi con la semifinale si ripaga il contratto Simone Inzaghi ha firmato un contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione con l’Al Hilal: 50 milioni complessivi. Se il club dovesse superare il Fluminense e garantirsi i 42,2 milioni l Vai su Facebook

Mondiale per Club, l’Al Hilal di Inzaghi sfida il Fluminense: raggiungendo la semifinale il tecnico si ripaga il contratto Vai su X

Mondiale per Club, Inzaghi sfida il Fluminense: con la semifinale si ripaga il contratto; Fluminense-Al Hilal diretta Mondiale per Club: segui Inzaghi nei quarti; L'Al Hilal di Inzaghi eliminato ai quarti del Mondiale per Club: Fluminense in semifinale.

Fluminense-Al Hilal 2-1: Inzaghi saluta il Mondiale per club, i brasiliani volano in semifinale. Adesso Palmeiras o Chelsea - Il tecnico italiano, da qualche settimana è la guida tecnica degli arabi dell'Al Hilal è stato eliminato dai brasiliani del ... Segnala msn.com

Simone Inzaghi e l’Al-Hilal eliminati dal Mondiale per Club: festa Fluminense, è in semifinale - Il Fluminense elimina anche Simone Inzaghi dal Mondiale per Club dopo aver chiuso la corsa dell'Inter agli ottavi: la squadra di Renato Gaucho batte 2- fanpage.it scrive