Hamas fonti del Qatar | via libera al piano Usa Tregua vicina?

Le ultime notizie provenienti dal Qatar segnalano un importante passo avanti: Hamas avrebbe dato il suo assenso al piano degli Stati Uniti, aprendo la strada a una possibile tregua nella Striscia di Gaza. Con una risposta positiva, seppur con lievi modifiche, si avvicinano i momenti cruciali per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. La diplomazia internazionale sembra quindi concretizzarsi in un'opportunitĂ storica. Resta da vedere come evolverĂ questa delicata trattativa.

Hamas avrebbe accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff. Al centro  il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Un via libera seppur con "lievi e formali modifiche". Lo riferisce l'emittente televisiva del Qatar al-Araby spiegando che i negoziatori di Hamas hanno dato risposta positiva ai mediatori. Secondo l'emittente, dunque, sarebbero state tutte le questioni chiave contenute del testo elaborato dagli Usa. Hamas ha richiesto solo lievi modifiche nella formulazione del documento. La bozza di accordo è stata approvata all'inizio di questa settimana dal ministro israeliano per gli Affari strategici Ron Dermer durante la sua visita a Washington. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hamas, fonti del Qatar: via libera al piano Usa. Tregua vicina?

In questa notizia si parla di: hamas - qatar - piano - fonti

Hamas libera l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander. Trump preme su Netanyahu per il cessate il fuoco: domani negoziati in Qatar - Hamas ha liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, portato in salvo dalla Croce Rossa a Khan Younis.

ULTIM'ORA - Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che «Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco chiedendo piccole modifiche». Sul Corriere gli aggiornamenti Vai su Facebook

Tregua, fonti palestinesi: risposta di Hamas entro stasera. Tv del Qatar: Ok con piccole modifiche - Hamas: Pronti ad avviare subito dei negoziati per la tregua; Tv del Qatar, ok di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche; Tv Qatar, ok di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche.

Tv del Qatar, ok di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche - Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che "Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco, chiedendo piccole modifiche, il cosiddetto piano 'Witkoff migliorato', per ... Lo riporta ansa.it

Tv Qatar, ok di Hamas al piano Usa ma con lievi modifiche - Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che " Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco chiedendo piccole modifiche ". Da quotidiano.net