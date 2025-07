non solo vlahovic e thuram tutti i casi che spaccano inter e juve

Il calciomercato infiamma le tifoserie di Inter e Juventus, con giocatori chiave pronti a cambiare maglia e strategie da riorganizzare. Dopo l’eliminazione dai Mondiali per Club, i club italiani si concentrano sulle prossime mosse, tra addii e novità importanti. Non solo Vlahovic e Thuram, ma anche altri casi spaccano il duopolio nerazzurro e bianconero: è il momento di scoprire le ultime news e le sfide che attendono i dirigenti nel mercato estivo.

Le ultimissime sul mercato dei nerazzurri e dei bianconeri: alcuni giocatori importanti sono pronti a fare le valigie Inter e Juventus hanno detto addio al Mondiale per Club venendo eliminate rispettivamente dal Fluminense e dal Real Madrid. Ora per i due club è tempo di pensare al calciomercato. Marotta e Comolli sono chiamati a rafforzare le rispettive squadre per dare la caccia al Napoli di Antonio Conte, ma devono fare i conti con diversi casi spinosi. Dusan Vlahovic è sicuramente quello che sta facendo discutere da piĂą tempo.