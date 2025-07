Orlando su Ederson | Grandissimo giocatore ma diverso da Calha Ecco cosa penso

Massimo Orlando analizza il possibile arrivo di Ederson all’Inter, un talento diverso da Calha ma altrettanto prezioso. Il brasiliano, stimato circa 55 milioni di euro dall’Atalanta, potrebbe rappresentare la svolta nerazzurra in mezzo al campo. Quindi, cosa ne pensa Orlando? Scopriamo insieme il suo punto di vista su questa interessante sfida tra due grandi giocatori e le prospettive future per l’Inter.

L’ex calciatore Massimo Orlando ha commentato le voci sull’interesse dell’Inter per Ederson come sostituto di Calhanoglu. Le sue parole. L’ Inter sembrerebbe aver individuato in Ederson il sostituto ideale di Calhanoglu. In caso di partenza del turco, i nerazzurri busseranno alla porta dell’ Atalanta per assicurarsi le prestazioni del brasiliano, valutato circa 55 milioni di euro. Intervistato da TuttoMercatoWeb, l’ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua sulla situazione. EDERSON – «Sono due giocatori diversi, Calhanoglu ha imparato negli anni a diventare bravo anche in fase di non possesso. 🔗 Leggi su Internews24.com