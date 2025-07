Vlahovic Juventus Di Livio si espone | In questo momento vendendolo ci perderesti tantissimo dipenda tanto da questa cosa Su David…

Il futuro di Dusan Vlahovic e il suo ruolo nella Juventus sono al centro dell’attenzione, con opinioni che dividono gli esperti del settore. Angelo Di Livio, ex giocatore bianconero, si è recentemente espresso sul potenziale e le sfide dei torinesi, sottolineando l’importanza di investimenti strategici per tornare ai vertici. La sua analisi offre spunti interessanti su come la Juventus possa risalire la china e rafforzare la propria competitività.

Vlahovic Juventus, Di Livio si espone sul futuro dell'attaccante bianconero: tutte le dichiarazioni sul serbo. L'ex calciatore della Juve Angelo Di Livio ha parlato a TMW per analizzare il futuro di Vlahovic e tanti altri temi bianconeri. JUVE AL MONDIALE PER CLUB – «C'è da lavorare ancora molto. Servono acquisti mirati, giusti, il livello qualitativo è ancora molto basso. La Juve deve tornare ad essere competitiva». DAVID – «A parametro zero è un ottimo acquisto, visto che credo che sarà riconfermato Kolo Muani. Bisogna capire cosa fare con Vlahovic». COSA FARESTI PER VLAHOVIC – «Bella domanda.

