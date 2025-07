Ex Milan Giroud | Finché il corpo me lo permetterà voglio giocare

Dopo tredici anni di assenza, Olivier Giroud è tornato ufficialmente in Ligue 1: le parole dell'ex Milan in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Giroud: “Finché il corpo me lo permetterà, voglio giocare”

L'ex Milan Federico Guidi è il nuovo allenatore della Roma Primavera.