Meloni chiude il sogno dello Ius Scholae | Non è nel programma occupiamoci di altro

Giorgia Meloni mette un punto fermo sulla questione dello ius scholae, sottolineando come il centrodestra preferisca concentrare le energie su temi condivisi. La presidente del Consiglio invita a focalizzarsi sulle priorità del programma, lasciando da parte divisioni su questioni meno urgenti. In un panorama politico complesso, la strategia è chiara: unire le forze per realizzare un’agenda comune, lasciando spazio alle differenze solo dove necessario. La sfida ora è mantenere questa coesione e lavorare per il bene di tutti.

«Il centrodestra è formato da forze politiche diverse, su alcune questioni ci sono sensibilità diverse: penso sia normale altrimenti saremmo un partito unico ma è la ragione per cui abbiamo deciso di stilare un programma e la ragione per cui io penso che sarebbe utile per tutti concentrarsi sulle priorità indicate nel programma su cui siamo tutti d’accordo, la cittadinanza non è tra queste». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni  stronca l’idea dello ius scholae proposto da Forza Italia, intervenendo al Forum in Masseria, davanti a Bruno Vespa. Un’idea che poteva spaccare la maggioranza data la crescente intesa sul tema fra Pd e Forza Italia. 🔗 Leggi su Open.online

