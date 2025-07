Concorso scuola PNRR1 elenco candidati idonei fino al 30% dei posti AGGIORNATO

Se sei uno dei candidati del concorso PNRR1, questa è l'anticipazione che aspettavi: le graduatorie sono state integrate fino al 30% dei posti disponibili, offrendo nuove opportunità di inserimento in ruolo. Questa iniziativa, prevista dal Decreto Scuola n. 45/2025, rappresenta un passo importante per ridurre le supplenze e garantire stabilità ai docenti qualificati. Scopri tutti i dettagli aggiornati e preparati alla prossima fase del percorso!

Graduatorie del concorso PNRR1 del DDG n. 25752023 integrate fino al 30% di candidati idonei, secondo quanto indicato dal Decreto Scuola n. 452025. Una norma che mira ad aumentare le assunzioni in ruolo di candidati che hanno superato un concorso ordinario, riducendo così il ricorso alle supplenze. L'articolo Concorso scuola PNRR1, elenco candidati idonei fino al 30% dei posti AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - candidati - scuola - pnrr1

Concorso DSGA, prova scritta suppletiva il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. Abbinamenti aule-candidati [IN AGGIORNAMENTO] - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato la prova scritta suppletiva per il concorso DSGA, programmata per il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30.

Avvisi elenchi idonei aggiornati a giovedì 3 luglio https://www.scuolainforma.news/concorso-pnrr1-avvisi-usr-con-gli-elenchi-dei-candidati-idonei-fino-al-30-dei-posti-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAYnJpZBExT1ZuYUg4TVlqUTNZRHNJeA Vai su Facebook

Concorso scuola PNRR1, elenco candidati idonei fino al 30% dei posti [AGGIORNATO con Lazio] Vai su X

Concorso infanzia e primaria PNRR1, rettifica Abruzzo EEEE [AGGIORNATO]; Concorso PNRR 1: ecco le GM integrate con gli idonei fino al 30% dei posti [In aggiornamento]; Concorso PNRR1, AVVISI USR con gli elenchi dei candidati idonei fino al 30% dei posti (AGGIORNAMENTO 3 luglio).

Concorso scuola PNRR2, graduatoria: aver superato superato PNRR1 per classi di concorso accorpate vale doppio punteggio? - Ritorniamo su una tematica affrontata in seguito ad una segnalazione giunta in redazione, ossia la valutazione del concorso PNRR1 superato in due classi di concorso accorpate e la sua valutazione nel ... Si legge su orizzontescuola.it

Concorso scuola PNRR1, elenco candidati idonei fino al 30% dei posti [AGGIORNATO] - 2575/2023 integrate fino al 30% di candidati idonei, secondo quanto indicato dal Decreto Scuola n. Secondo orizzontescuola.it