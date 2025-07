Texas inondazioni nella contea di Kerr | almeno 13 morti

Una tragedia senza precedenti si è abbattuta sulla contea di Kerr, in Texas, dove le intense piogge hanno provocato inondazioni devastanti. Almeno 13 persone hanno perso la vita e 23 sono ancora disperse, tra cui numerosi bambini. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per salvare vite e contenere i danni di questa catastrofe naturale. La comunità si stringe nel dolore, ma anche nella speranza di un rapido soccorso.

Almeno 13 persone sono morte nella contea di Kerr, in Texas, dopo che una grave alluvione ha inondato lo stato venerdì, hanno dichiarato le autorità. Lo riferisce la Cnn. I dispersi sarebbero almeno 23, tra cui numerosi bambini presenti nei campi estivi. Lo Stato del Texas sta mobilitando tutte le risorse disponibili per rispondere alla devastante inondazione nella contea di Kerr. La priorità immediata è salvare vite umane”, ha scritto su X il governatore Greg Abbott. Decine di persone hanno pubblicato su Facebook richieste di informazioni sui propri figli, nipoti e pronipoti che frequentavano uno dei numerosi campi estivi della zona o sui familiari che erano andati in campeggio durante il weekend festivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it