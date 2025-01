Iltempo.it - Auschwitz, il gesto di Re Carlo fa esultare i tabloid: "Ha fatto la storia"

Reè oggi in Polonia, primo monarca britannico a mettere piede sul sito di, "come uomo e come re" e in un "pellegrinaggio profondamente personale", per ricordare l'80mo anniversario della liberazione del campo di concentramento-Birkenau. Charles si è unito ad altri dignitari e sopravvissuti all'Olocausto per una cerimonia al museo e memoriale del lager. Il principe di Galles William, invece, rappresenterà la famiglia reale alla cerimonia a Londra per il Giorno della Memoria. Dopo aver varcato il cancello del campo sotto la scritta "Arbeit Macht Frei" (Il lavoro rende liberi) e aver visto la collezione di oggetti personali confiscati alle vittime al loro ingresso ad-Birkenau, il re ha deposto una corona di fiori nel luogo noto come Muro della Morte, dove diverse migliaia di persone furono giustiziate sotto il regime nazista.