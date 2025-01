Tennis, da Alcaraz a Djokovic i complimenti a Sinner

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 gen. (askanews) – Il mondo delomaggia Jannikconfermatosi vincitore degli Australian Open di. Iarrivano dai social dove è un triofo di riconoscimenti. Rafa Nadal scrive: “Congratulazoni Jan, impressionante”. Così anche Novak, che si era ritirato in semifinale contro Zverev al quale aveva augurato di vincere in finale, dedica una storia sia allo sconfitto che i. Rapido come in campo il tweet di Carlitos: “Bravo Jannik!” L’amico e compagno di Davis Matteo Berrettini festeggia ribattezzandolo: “Jannik. Flipper”. Filippo Fognini è convinto che ne arriveranno altri presto. Più classico Sonego, anche lui compagno di doppio dinella Davis vinta nel 2023: “Fenomeno”.è “immenso” per Flavio Cobolli, che ha anche celebrato l’abbraccio consolatorio di Jannik a Zverev in un’altra storia.