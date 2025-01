Ilfattoquotidiano.it - Stefano Bettarini e la stoccata a Simona Ventura: “Con lei alti e bassi, ognuno ha la propria coscienza”. Poi scoppia a piangere per il padre morto

, ospite oggi a Verissimo, durante l’intervista con Silvia Toffanin è tornato sul tema dell’ex moglie, che si è risposata con Giovanni Terzi. “Rimane la mamma dei miei figli e per questo la rispetterò sempre.prende lastrada e vive con la– ha detto -. Io ho dato priorità ai miei ragazzi (i figli Giacomo e Niccolò avuti dalla, ndr). Avverto che i figli vivano in maniera gelosa il fatto che i genitori si risposino. Li capisco, anche se da grandi possono capire. Inizialmente i miei figli hanno bocciato le persone che ho avuto accanto“. Oggi l’ex calciatore è legato da quasi 8 anni alla sua compagna, Nicoletta: “I ragazzi hanno iniziato ad apprezzare la persona, hanno visto l’amore che Nicoletta nutre per me e sono felici“.