Lanazione.it - Polizia, promossa Alessia Baiocchi. E’ primo dirigente. Plauso del questore

Leggi su Lanazione.it

Il capo di gabinetto delè stataalla qualifica superiore didelladi Stato. La notizia è arrivata in via del Castoro nella tarda serata del 24 gennaio, a seguito del consiglio di amministrazione tenutosi presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. La dottoressa, nativa di Montepulciano e residente a Siena dagli anni ’90, laureata in Giurisprudenza all’Università degli studi di Siena, dopo essere entrata a far parte delladi Stato nel 2000, ha frequentato il 91esimo corso per vice commissari, a seguito del quale ha diretto il Settoredi Frontiera di Limone Piemonte (CN) ai tempi del G20. Nel 2003 è stata trasferita alla Questura di Firenze dove ha ricoperto numerosi incarichi, prima come funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione, poi alla Divisione Amministrativa e Sociale e successivamente come vicedell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.