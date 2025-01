Sport.quotidiano.net - Palermo battuto: una grande Reggiana supera i siciliani per 2-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 26 gennaio 2025 – Davvero una gran bella vittoria: labatte 2-1 un avversario di livello come il, e sale a 28 punti. Ora i granata sono a +6 sui playout, un ottimo margine. Non definitivo, certo, ma di certo importante. I playoff, invece, sono due punti sopra. Andiamo alla gara. Il vantaggio ha la firma di Lucchesi (14’): preciso colpo di testa su corner di Kabashi. Non manca il controllo del Var (per verificare che la parabola di Kabashi non avesse oltrepassato la linea di fondo): fischi del popolo granata quasi ad esorcizzare la situazione, e stavolta gioia confermata. Risposta siciliana con un gol simile, al 25’: cross di Ranocchia dalla sinistra, e colpo di testa a fil di palo di Ceccaroni. È 1-1. Una curiosità: prima della gara queste due erano le squadre migliori nel difendere sui colpi di testa.