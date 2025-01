Ilgiorno.it - Niente smartphone fino a 14 anni: "Patto educativo nel Nord Milano"

Per un uso consapevole delle tecnologie tra i più giovani, Cinisello propone unfra i Comuni delper avviare un percorsoche tuteli bambini e adolescenti. A maggio, durante Edufest, le amministrazioni aderenti firmeranno così una sorta di carta costituzionale del territorio per regolare l’utilizzo di, social, web con una serie di paletti perché la tecnologia non sfugga di mano. "Potrebbe sembrare una contraddizione parlare di queste limitazioni oggi – commenta l’assessore al Welfare Riccardo Visentin –. Ci rivolgiamo alla fascia dell’infanzia e dell’adolescenza che spesso ne fa un uso improprio, perché non guidato. Cercheremo di riprendere la proposta avanzata a livello nazionale dal professor Alberto Pellai (nella foto) che condividiamo. Non siamo contro l’evoluzione, ma vogliamo porre attenzione al fenomenoa una certa età".