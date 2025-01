Inter-news.it - Nico Paz-Inter, il Como in una posizione di forza. Il motivo – Sky

Leggi su Inter-news.it

Paz è uno dei giocatori che l’segue per l’estate. Il club nerazzurro ha fatto più di qualche mossa, ilè però in unadi. Lo spiega Gianluca Di Marzio su Sky Sport.ESSE – L’segue con grandeessePaz, il trequartista delche anche oggi ha segnato un bellissimo gol contro l’Atalanta. Lo spagnolo classe 2004 ha siglato la sua quinta rete in campionato e adesso comincia veramente a impressionare per le sue prestazioni in campo. La dirigenza nerazzurra lo vorrebbe in vista della prossima stagione, ma c’è una difficoltà a riguardo.Paz, l’entra in una situazione difficile!TRATTATIVA – In questo momento prima che con ilbisognerà trattare con il Real Madrid. I Blancos hanno clausole di recompra per tre anni e possono riacquistarePaz in qualsiasi momento.